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Borsa haftayı düşüşle kapattı

HABER MERKEZİ
Borsa haftayı düşüşle kapattı
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 1 düşüşle 7.691,02 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,01 puan azalışla ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.
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