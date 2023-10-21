‘Çeyrek altın yeni yılda 4 bin TL’

AYlarca yatay seyreden altın fiyatları, Ortadoğu'da başlayan İsrail-Filistin gerilimiyle birlikte yükselişe geçti. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, Ortadoğu'daki savaş ortamını hatırlatarak, altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini dile getirdi. Buyrukçu, "Dünya ekonomilerinde savaş tedirginliği var. Zaten altın çok uzun zamandır, olması gereken değerin altında kalmıştı. Bu yükselişin devam edeceği, 1770 lira olan altının gram fiyatının yılbaşına kadar 2 binli rakamlara çıkacağını, çeyrek altının da 4 bin lirayı bulacağını öngörüyoruz" dedi.