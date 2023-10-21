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Haberler Ekonomi Kırsalda üretime ve kalkınmaya 100 milyar TL’lik katkı

Kırsalda üretime ve kalkınmaya 100 milyar TL’lik katkı

HABER MERKEZİ
Kırsalda üretime ve kalkınmaya 100 milyar TL’lik katkı
Kalkınma Planı'nda da kırsal kalkınmanın beş yıllık yol haritası ortaya konuldu. Kırsal, alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecek. Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelecek yılın bütçesinde tarımsal desteklemeye 91.55 milyar lira ayrılırken, bitkisel üretime 51.01 milyar, hayvansal üretime 18.71 milyar lira, kırsal kalkınma desteği de 8.15 milyar liraya çıkarıldı. Bütçe döneminde tarımsal üretime verilecek desteklerle birlikte kırsalda tarımsal üretim ve kalkınmaya verilen destek 100 milyar lirayı geçecek.
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