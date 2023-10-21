Oto Galericiler Başkanı Dursun’dan İsrail’e sert tepki

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dursun, İsrail'in Gazze'de başlattığı katliama sert tepki gösterdi. Türkiye'nin 3 günlük Milli Yas ilan etmesinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Zafer Dursun, "Bu yas zulme lanet yağdıran, insanlık duygusunu, merhameti bağrında taşıyanların yasıdır" dedi.

'İSRAİL CANAVARA DÖNÜŞTÜ'

Zafer Dursun yaptığı açıklamada, "Ey insanlık, ben de insanım diyenler, Allah korkusu tanıyanlar, birazcık insanlıktan nasiplenenler bugün dünya ağlıyor. Ben ağlıyorum. Elim ayağım titriyor, iş güç tutamıyorum. Bilindiği gibi İsrail canavarlaştı. Hükümetleri resmen kana susamış. Bir avuç Filistinli'yi boğmak için salyalarını akıtıyorlar. Gazze'yi bombalıyorlar, hastaneleri bombalıyorlar. Hastanede 700'ü aşkın savunmasız çocuk, yaşlı, kadın, erkek hastanın varlıklarını yok etmek için bomba yağdırıyorlar. Neredesiniz ey insanlar, neredesiniz yüce devletler" ifadelerini kullandı.

'NEFRETLE ABAT OLUNMAZ'

İsrail'in kana susamış, vahşileşmiş bu eylemlerinin ABD himayesinde yapıldığına dikkati çeken Zafer Dursun, "Gördünüz mü? ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netenyahu'ya nasıl sarılıyor! Kulağına neler diyor? 'İyi yapıyorsun, daha çok öldür. Öldürdükçe, sen onları yok ettikçe, ikimizin de seçimlerdeki oyumuz artacaktır' diyor. Ey gafiller! Bilmelisiniz ki kinle, nefretle, kanla abat olunmaz. Bilmelisiniz ki, bugün hicran içinde olayları seyreden insanların ahları yerde kalmaz. Bugün yüce Türk devletimiz bütün çırpınmalarına rağmen vicdanları harekete geçirememiş olmanın acısını çekiyor. Dünyaya ilanen Hükümetimiz 3 günlük yas ilan etti. Bu yas zulme lanet yağdıran, insanlık duygusunu, merhameti bağrında taşıyanların yasıdır" şeklinde konuştu. Esnaf ve sanatkarlara da seslenen Zafer Dursun, "Biz toplumumuzun kılcal damarlarıyız. Bu damarlar bugün acıyla şahlandı. Sesimizi yükseltelim. Yer yüzünde yaşayan her canlı varlığa, insanım diyenlere dinletelim. Zulümlerin seyircisi değil, zulmün bitmesi için var gücümüzle çalışalım. Biz dünyaya örnek bir milletiz. 1956-57 yıllarında bir takım art niyetlilerin ülke menfaatlerinin ve gerçeklerinin tahribata sebep olduğu olaylara meydan vermeyecek yüce bir milletin mensuplarıyız" dedi.

'BİZ ÖRNEK BİR MİLLETİZ'

Dursun, "Bugün ülkemizde yaşayan Musevi, Ermeni, birçok farklı din, dil, ırk, millet ayırmadan her kim olursa olsun bizim öz vatandaşımızdır. Saçlarının teline zeval gelirse bu bizim üzüntümüzdür. Çünkü biz insana insan olduğu için bakar, insanı Yaradan'dan ötürü severiz. Bu duygularımın cümle alem duyguları gibi esnaf ve sanatkar arkadaşlarımın duyguları olduğunun bilinmesini isterim. Ey zulüm edenler! Unutmayın ki, bugünün bir de yarını var. Ve yarınların sahibi olan yüce Allah var. Döktüğünüz kanlarda boğulasınız. Ettiğinizi misliyle çekesiniz" ifadelerini kullandı.