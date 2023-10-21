Otomotiv markaları stoklarını eritemiyor

Pandemide çip kriziyle birlikte başlayan araç bulamama sorunu ortadan kalkarken, bu kez de satışların düşmesiyle birlikte stoklarda birikme oluştu. Böylece markalar stok eritmek için kampanya yarışına başladı. Talebin yavaşlaması ve kurun stabil kalmasıyla "sıfır kilometre araçlar" pandemiden bu yana ilk kez aylık bazda da zam görmemiş oldu. Sıfır araçlara göre çok daha keskin bir talep düşüşüyle karşı karşıya olan ikinci el pazarında ise hem satışlar hem fiyatlar serbest düşüşe geçti. Uzmanlar, "Ancak özellikle euro kurunun yukarı hareketlenmesi ve 30.00 TL'yi geçmesi durumunda zamlar geri gelebilir" yorumunda bulunuyor.