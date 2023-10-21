  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Otomotiv markaları stoklarını eritemiyor

Otomotiv markaları stoklarını eritemiyor

HABER MERKEZİ
Otomotiv markaları stoklarını eritemiyor
Pandemide çip kriziyle birlikte başlayan araç bulamama sorunu ortadan kalkarken, bu kez de satışların düşmesiyle birlikte stoklarda birikme oluştu. Böylece markalar stok eritmek için kampanya yarışına başladı. Talebin yavaşlaması ve kurun stabil kalmasıyla "sıfır kilometre araçlar" pandemiden bu yana ilk kez aylık bazda da zam görmemiş oldu. Sıfır araçlara göre çok daha keskin bir talep düşüşüyle karşı karşıya olan ikinci el pazarında ise hem satışlar hem fiyatlar serbest düşüşe geçti. Uzmanlar, "Ancak özellikle euro kurunun yukarı hareketlenmesi ve 30.00 TL'yi geçmesi durumunda zamlar geri gelebilir" yorumunda bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA