Rekabet Kurulu’ndan 17 firmaya soruşturma kararı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, deprem bölgesi odağında çimento ve hazır beton sektörü için yürüttükleri incelemeler kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Birol Küle, "Deprem bölgesi odağında çimento ve hazır beton sektörü için yaptığımız incelemelerde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik ve soruşturma sürecimizi başlattık. Özellikle deprem sonrası dönemde ortaya çıkmış rekabeti kısıtlayıcı davranışların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması önem arz ediyor" dedi.