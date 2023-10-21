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Haberler Ekonomi Türk balıkçıları artık kutuplarda da avlanacak

Türk balıkçıları artık kutuplarda da avlanacak

HABER MERKEZİ
Türk balıkçıları artık kutuplarda da avlanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de balıklar içinde en çok sevilen, sofraların vazgeçilmezi olan hamsi ile ilgili önemli bir karar almaya hazırlanıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, hamsi ve istavrite kota getirilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Kota getirilmesiyle balık fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. Türkiye ayrıca, balıkçıların kutuplara da açılması için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Türk balıkçılarının kutuplarda krill isimli çok küçük deniz canlısını avlamasının önü açılacak. Bu canlıdan elde edilen krill yağı, omega 3 bakımından çok zengin olduğu için son yıllarda popüler hale geldi.
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