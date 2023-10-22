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Haberler Ekonomi Balıkesir kuzusunun yünü döviz katkısı sağlayacak

Balıkesir kuzusunun yünü döviz katkısı sağlayacak

HABER MERKEZİ
Balıkesir kuzusunun yünü döviz katkısı sağlayacak
Balıkesir'in kuzusu 5 yıl önce coğrafi işaret alarak marka haline gelirken, şimdi de yünü ülkeye döviz olacak. İvrindi ilçesinde Hüseyin Karaköse adlı genç girişimci, kurduğu tesiste koyun yünlerini tasnif ederek ambalajlarken, 2 bin ton yünü ihraç etmeye hazırlanıyor. Dededen yüncü olduklarını anlatan Karaköse, "Tesisimizde yıllık hedefimiz olan işleme kapasitesi 2 bin ton. Tabii biz 2 bin tonun büyük çoğunluğunu iç piyasadan yerli Türk yününden karşılamaktayız. Burada işlediğimiz malların büyük çoğunluğunu yurt dışı ülkelere özellikle Hindistan ve İngiltere'ye sanayide kullanılmak üzere ihraç etmekteyiz. Şu anki hedefimiz 2 milyon dolar. Biz tescilli olan İvrindi kuzumuzun yanında yünde de ülkede iddialı bir firmayız" dedi.
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