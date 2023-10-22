Devredilmeyen hacizli mal Kızılay’a verilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerde bulunan hacizli malların mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılacağını duyurdu. Artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduklarını belirten Bakan Tunç, "Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecektir. Tüm süreçlerin işletilmesine karşın mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak, ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılması düzenlenmiştir. Tasfiye süreci usul ve esaslara ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, tasfiye belirlenen takvime göre 1 Kasım 2023 tarihinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı.