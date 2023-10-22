Muğla 3 milyon turist hedefine yaklaştı

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Muğla, yerli ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin beğenisini kazanıyor. Kente, 15 Ekim'de açıklanan rakamlara göre, 1 Ocak- 30 Eylül 2023 arasında 2 milyon 977 bin 427 turist geldi. Turistler arasında 1 milyon 253 bin 679 kişiyle İngilizler yine ilk sırada yer aldı. Vali İdris Akbıyık, "Muğla, ilçeleriyle birlikte turizm sektörünün çok ileride olduğu bir il. Her yönüyle turizmin daha iyi olması için çalışıyoruz. Bugüne kadar bölgemize gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 977 bin 427. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseliş var ve yıl sonuna kadar 3 milyonu geçeceğimizi ümit ediyorum" dedi.