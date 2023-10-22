OSB’ler istihdam için gençleri çağırıyor

Hemen hemen her başlıkta nitelikli eleman arayışında olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), gençleri istihdam edebilmek için proje üstüne proje üretiyor. Ankara'da istihdam odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkan ve bu kapsamda istihdam ofisi de bulunan OSTİM OSB, belli aralıklarla açtığı meslek edindirme kursları sayesinde gençlere ustalık kazandırıyor.

'GELİN MESLEK ÖĞRETELİM'

Sektöre ilgi duyan tüm gençleri OSTİM'deki istihdam fırsatlarını değerlendirmeye davet eden OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, "Burada bir iş kapısı olduğunu duyurmamız lazım. Gençlerimize 'Gelin meslek öğretelim, işinizi verelim' diyoruz" şeklinde konuştu. Bugüne kadar 6 kez meslek edindirme kursu açtıklarını, 7'ncisini ise kısa süre içerisinde duyurmayı planladıklarını belirten Arıcı, gençler için OSB'lerde geniş bir istihdam imkanı olduğunu vurguladı. Sektöre dair hiçbir bilgisi olmayanların dahi eğitimlere katılıp, 6 aylık süre sonunda ustalık belgesi alabildiğine dikkat çeken Arıcı, "Proje kapsamında başvuran gençlerimizi, bünyemizdeki bir firma ile eşleştiriyoruz. 5 gün boyunca işletmede, cumartesi günü de ilgili eğitim kurumumuzda eğitim alıyor. Bu süreçte asgari ücretin yarısını da Milli Eğitim Bakanlığı'mız karşılıyor. Ustalık belgesini aldıktan sonra da işini eline almış şekilde işletmesinde çalışmaya devam ediyor" dedi.