Sahte ilan sınırlamaları 1 Kasım’da yürürlükte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında ithalat ve ihracat rakamlarında, büyüme oranlarından söz eden Bolat, "İhracatta Temmuz ayından itibaren yükseliş var. Ağustos ayı 21,6 milyar dolardı, Eylül 22,7 milyar dolar oldu" dedi.

'SIKINTILI SÜREÇ BİTTİ'

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı.