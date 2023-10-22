Satsuma mandalinasında hasat dönemi başladı

Türkiye'nin satsuma mandalinasının merkezi olan İzmir'in Seferihisar ve Gümüldür ilçelerinde hasat sezonu başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüldürlü mandalina üreticisi Hikmet Kurt, "Bu sene mahsul çok güzel. Gümüldür mandalinası ince kabuğu ve görüntüsüyle eşsizdir" ifadelerini kullandı. Fiyatlara değinen üreticiler, "Geçen sene 6.5 liradan vermiştik. Bu sene 7.5-8.5 lira arası satılıyor. Dünyanın en güzel mandalinası satsuma mandalinası, bunun sebebi bu mandalina Japonya'nın satsuma adasında birde Gümüldür ve Seferihisar çevresinde yetişmektedir" ifadelerini kullandı.