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Haberler Ekonomi Tezgahlarda yerini alan Çıntar’ın kilosu 300 TL

Tezgahlarda yerini alan Çıntar’ın kilosu 300 TL

ERDOĞAN CANKUŞ
Tezgahlarda yerini alan Çıntar’ın kilosu 300 TL
Muğla'nın Fethiye'de ve Seydikemer ilçelerinde sonbahar yağmurlarının başlamasıyla dağlık kesimlerde yetişen mantar, yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede yaşayan vatandaşların, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlarda topladıkları ve halk arasında "Çıntar" diye bilinen mantar, pazarda ve yol kenarlarındaki tezgahlarda 150-300 liraya alıcı buluyor. Fethiye'de Cuma günleri kurulan üretici pazarında Çıntar satan Ramazan Cura, "Arayıp, bulması zor. Önümüzdeki aylarda daha da artacaktır. Fiyatı da düşecektir" dedi. Çıntar özellikle kavurma ve közde kızartma yöntemleri ile mutfaklarda yerini alıyor.
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