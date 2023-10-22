  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı

Türkiye’de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı

HABER MERKEZİ
Türkiye’de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak- Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti. Yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise 39 bin 51 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA