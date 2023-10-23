Hedef dünyada ilk 5’e girmek

Uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen Horasis Global toplantısının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz" dedi.

İLK 100'DE 5 MARKA

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Bolat, "Çok büyük bir yıkım oldu. 104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek boynumuzun borcudur. Hükümetimiz, tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlik ve beraberlik içinde deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyor" diye konuştu. Bolat, yeni hükümet programına da değinerek, şöyle devam etti: "Çevreye duyarlı, afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldık. 12. Kalkınma Planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz. Diğer taraftan 2053 yılında küresel ekonomiden aldığımız payın da yüzde 2'nin üzerine çıkması ve hizmet ticaretini de dahil ettiğimizde bu oranın daha da yükselmesi hedeflerimiz arasındadır."

YEŞİL EKONOMİYE DESTEK

Bakan Ömer Bolat, AB tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci kapsamında Türkiye olarak kendi yol haritalarını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kaynak, etkin yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amacıyla ihracatçı firmalarımızın da yeşil dönüşüm içinde ihtiyaç duyacakları belge ve sertifika çalışmalarını bakanlık olarak destekliyoruz. Marka desteklerinden faydalanan firmalarımızın karbonsuzlaşma yol haritası ve karbon ayak izi hesaplanması gibi danışmanlık giderlerini de karşılıyoruz. KOBİ'lerimizin kaynak, süreç, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyacakları farkındalık oluşturma, yol haritası belirleme, yöntemhedefler tespit etme ve ihtiyaç analizi gibi konularda firmalara danışmanlık hizmeti, destek paketi veriyoruz."