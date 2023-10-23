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Makine ihracatında 21 milyar dolarlık rekor

HABER MERKEZİ
Makine ihracatında 21 milyar dolarlık rekor
Türkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 21 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Dünya ekonomisinde ve sektörün ana ihracat pazarlarında yavaşlama devam ederken, son çeyreğe 20 milyar dolar eşiğini geçerek girmeyi başardık" açıklamasında bulundu. Miktar bazında ihracatı yüzde 6,6 düşen sektör, kilogram başına ihracat ortalamasında yüzde 20'ye yaklaşan yükselişin etkisiyle gelirlerini artırdı. En fazla ihracat Almanya, Rusya ve ABD'ye gerçekleştirildi.
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