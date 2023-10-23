Sigorta sisteminde devrim gibi yenilikler

Gelir durumuna göre düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye giriyor. Kolay işverenlik uygulaması işverenlere önemli avantajlar sağlayacak. Her ay prim hizmet belgesi düzenleme ve bu belge için damga vergisi ödeme kalkıyor.

YENİ UYGULAMALAR YOLDA

Hükümet, 5 yıllık Kalkınma Planı kapsamında sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar getirecek. Ev hizmetleri, apartman görevlileri için uygulanan kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları devreye alınacak. Çalışanların özelliklerine uygun düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Prim ödeme gücü olmayanın primini devlet karşılayacak. Aylık prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalışanlar eksik prim günlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabilir. Farklı işverenlerin yanında her birinde 10 günden az çalışanlar 30 günlük sürenin tamamının primini kendisi yatırabilir. Ödenmesi gereken prim tutarı Temmuz ayından itibaren günlük 145,32 lira, aylık da 4 bin 360 lira.

ÇALIŞAN GÜVENCE ALTINDA

Eksik primini kendisinin ödeyebilmesi için ev hizmetinde çalıştığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kolay işverenlik kapsamında form vermesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde 10 günden az süreyle çalışana iş kazası, meslek hastalığı primi ödeniyor. Böylece hem olası bir iş kazasında çalışanlar güvence altına alınıyor hem de sigortasız işçi çalıştırma suçlamasına karşı koruma sağlanıyor. Sigortasız çalıştırmanın tespiti durumunda 4 asgari ücret (53 bin 656 lira) idari para cezası kesiliyor.

DEVLETTEN 17 BİN LİRALIK DESTEK

Ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenleme bu yıl Meclis'e sunulacak. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 4 bin 292 lira yerine 2 bin 862 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 17 bin 160 lira olacak.