Yatırımcıların ilgisi Türkiye’de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katıldığı Horasis Global toplantısı yapıldı. Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te düzenlenen programda; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası yatırımcılar ve üst yöneticiler yer aldı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Bakan Şimşek, Horasis Global toplantısında, ekonominin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikaları ile Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü doların karşılaştıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin ise en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Şimşek, dezenflasyon için sıkı para politikası ile seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının devreye alındığını dile getirerek, "Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Kamu mali dengesinin iyileştirilmesi önemlidir" diye konuştu. Mali disiplini sağlayacak gelir ve harcama politikalarının uygulamaya alındığına dikkati çeken Şimşek, program dönemi sonunda bütçe açığının, yüzde 3 olan Maastricht Kriteri'nin altında gerçekleşmesinin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'nin borçluluk seviyesinin düşük olduğunun altını çizen Şimşek, kamu borçluluğunun düşük seviyesinin deprem gibi büyük bir harcamayı karşılayabilecek imkan oluşturduğunu kaydetti. Şimşek, Türkiye'nin yüzyıllık büyüme ortalamasının yüzde 4.8, son 20 yıllık ortalamasının da yüzde 5.4 seviyesinde olduğunu belirtti.

YAPISAL REFORM MESAJI

Bakan Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: "Son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengelenme ihtiyacı oluşmuştur. Artan turizm gelirlerine rağmen güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı cari işlemler açığını olumsuz etkilemiştir. Yeniden dengelenme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözlenecektir. Doğalgaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın bir bölümünü karşılar hale gelecektir. Ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır. Uluslararası rezervlerde iyileşme sürmektedir. Para ve maliye politikasındaki uygulamalar kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir. Türkiye, uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç-dinamik nüfusu, nitelikli- rekabetçi işgücü, liberal yatırım ortamı ve lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından cazip bir ülkedir."