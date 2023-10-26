Emeklilik yaşı yükselmeyecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kalkınma Planı sunumunun ardından sosyal güvenlik sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

SAYI 5 MİLYONA ÇIKABİLİR

Yılmaz, EYT konusunda da, "Esas mesele emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT meselesi diye düşünüyorum. Bu sene 2 milyonun üzerinde insan buradan emekli oldu ama toplamda 5 milyona kadar bir potansiyel var. Bunlar zaman içinde sisteme girecek. Yılın sonuna doğru sisteme girenlerin etkisi önümüzdeki yıllarda daha fazla görülmüş olacak" değerlendirmesini yaptı. EYT kapsamında emekli aylığı bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanamayan da 200 bine yakın dosya bulunuyor. Yoğun başvurular nedeniyle, hizmetlerin tespiti, aylığa esas gün, kazanç bilgileri, yanlış sicil numarası gibi bilgilerin yanlış girilmesi nedeniyle aylık miktarı yanlış hesaplanabiliyor. Emekli aylığının yanlış bağlandığını düşünenler sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı dilekçe ile başvurarak düzeltme talep edebilir. Eğer kurumdan kaynaklıysa hesaplanan aylık eski aylığın üzerindeyse başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan fark emekliye ödeniyor. Örneğin, Mayıs ayında 7800 lira aylık bağlanan emeklinin düzeltme sonrası aylığı 8200 liraya çıktıysa, her bir aydaki 400 liralık fark ekim ayı da dahil olmak üzere kasım ayı itibariyle 2400 liralık fark emekliye verilir.