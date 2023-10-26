‘Enflasyon ve dolar düşecek’

Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Politika faizlerini geçmiş 12 ay değil, gelecek 12 ay enflasyon beklentileri ile karşılaştırmak doğru olacaktır. Program devam ediyor ama Merkez Bankası'nın rezervleri 26 milyar dolar arttı. CDS'ler 300 bps düştü. Doğru yoldayız. Ekonomi programımız bir takvime bağlı. Sonuç aldıkça güven artacak, portföy ve doğrudan yabancı yatırımı gelecek, dolar değer kaybedecek, enflasyonda hızlı düşüş göreceğiz" dedi.