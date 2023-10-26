Ispanakta üretici değil aracı kazanıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde binlerce dönüm tarlada ekili erkenci ıspanağın hasadı başladı. Ispanağın tarladan çıkış fiyatının 4-5 lira olduğu, pazarlarda da ise şu sıralarda 15-20 TL arasında satışa sunulduğu öğrenildi. Üretici Süleyman Aydın, "Ürünlerimizi hasat etmeye başladık. Hasat başlar başlamaz fiyatlarda sıkıntılar yaşandı. Ürün hallerde 4-5 liradan satılıyor; fakat pazarlarda 15-20 lirayı görüyor. Bunun önüne geçmeleri lazım" diye konuştu. Leyla Yağcı isimli tarım işçisi ise yevmiyelerinin çok ucuz olduğunu ve çok düşük fiyatlara çalıştıklarını belirtti. İşçiler, ıspanağı herkesin ailesine, çocuklarına yedirmesi gerektiğini, sağlıklı bir sebze olduğunu söyledi.