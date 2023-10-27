Avrupa’nın rüzgar türbini Türkiye’den

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, Avrupa'nın enerjide dışa bağımlılığını yenilenebilir enerji gücüyle azaltma hedefinin, rüzgar sanayisi güçlü olan Türkiye'ye fırsatlar sunduğunu belirtti. Kökey, "Bölgenin rüzgar türbini ihtiyacı ciddi oranda Türkiye'den karşılanıyor. Avrupa Birliği önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşmak istiyorsa çok daha fazla ürünü, türbini çok kısa sürede tedarik etmek zorunda. Bu da Türkiye gibi rüzgar sanayisi güçlü ülkelerin önünde bir fırsat olarak duruyor" dedi.