Dev yolcu gemisi ikinci kez Marmaris’e demirledi

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 296 metre uzunluğundaki gemide, çoğu Alman 2 bin 646 yolcu ile 938 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılarak şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı. Bazı turistler de ilçeyi toplu halde bisiklet turu yaparak gezmeyi tercih etti. Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. "Mein Schiff 5"in Marmaris ziyaretinin planlı olmadığı belirtildi.