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Haberler Ekonomi ‘Gram altın 2024 yılında 2 bin 500 liraya çıkacak’

‘Gram altın 2024 yılında 2 bin 500 liraya çıkacak’

FATİH ŞENDİL
‘Gram altın 2024 yılında 2 bin 500 liraya çıkacak’
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Asır okurları için ekonomi piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşın etkisi ile gram altın tarafında yükselişin devam ettiğini ifade eden Memiş, güncel tahminini de açıkladı. Altının, İsrail- Hamas çatışmalarından etkilenerek yeni rekorlara imza attığını belirten Memiş, ons altında ağustos ayından bu yana bin 962 dolar ile yeni bir rekorun kayda geçmiş olduğunu söyledi. Gram altında sene sonu beklentisinin bin 900 TL üzerinde olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Ons altın 2 bin dolar seviyesini geçmeden rahat etmeyecek. 2024 yılında gram altın 2 bin 500 lira seviyesini takip edecektir" dedi.
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