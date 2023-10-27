Konut kiralamada yeni dönem

Büyük bir sektör haline gelen konutların turizm amaçlı kullanımına yeni kriterler getiriliyor. Konutların, turizm amaçlı olarak 100 günden kısa süreli kiralanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu olacak. Belge için belli ücretlerin ödenmesi gerekecek. Bir konutun kiralanabilmesi için binada ve sitede oturanların onay vermesi de gerekecek. Evler, seyahat acenteleri tarafından da kiralanabilecek. İzin belgesi olmadan yapılan kiralamalarda, kiralanan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası verilecek.