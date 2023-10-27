KOSGEB ile hayatı değişti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Özlem İlayda Ergeç, KOSGEB desteğiyle açtığı atölyesinde lazer kesim ile birbirinden çeşit aksesuarlarda el emeğini konuşturuyor. Ev hanımlığı ve anneliğinin yanı sıra ev ekonomisine destek olmak için kendi işini kurmak için yola çıkan girişimci genç iş kadını Ergeç, ileriye dönük hedeflerinin olduğunu ve işini daha da büyütmek istiyor.

'HEDİYELİK EŞYAYLA BAŞLADI'

Uluslararası ilişkiler mezunu olan Ergeç, "Evlenmeden önce bir dönem bankacılık yaptım evlendikten sonra Aydın'a yerleştim. Ev hanımlığı ve annelikle hayatımı sürdürürken, ev ekonomisine destek olmak için evden çalışabileceğim işleri araştırdım. İlk önce eş dosta hediyelik eşyalar yapmakla başladım. Geri dönüşler güzel olmaya başladı. Eşimle yapar mıyız yapamaz mıyız diye konuşurken dükkanımızı açmaya karar verdik" dedi.

TÜM PLATFORMLARDA SATIŞTA

Özlem İlayda Ergeç, başladığı bu yolda emin adımlarla ilerlemekten memnun olduğunu dile getirdi. Satışlarını her alanda yaptıklarına dikkat çeken Ergeç, "Lazer kesim ahşap ürünlerin online olarak e-ticaretten satışlarını yapıyoruz. Aynı zamanda dükkanımızdan da sıcak satış yapıyoruz. Çok yönlü bir iş ne hayal ederseniz onu lazer kesim makinamızdan çıkarabiliyoruz. E-ticarette bütün platformlarda varız" ifadelerini kullandı.

100. YIL ANISINA ÖZEL ÇALIŞMA

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Atatürk'ün de resminin bulunduğu bir çalışma yaptığını dile getiren Ergeç, "Bu çalışmam büyük beğeni topladı. Satışlarımız da çok iyi. Ayrıca makromeli saatlerimiz var bunlarda buradaki Halk Eğitim merkezindeki hocalarımızla anlaştık. Makrome kursuna giden kadınlarımıza saatin parçalarını ve tabanlarını temin ediyoruz. Etrafını işliyorlar ve bizde burada onları sergiliyoruz. Kadınlarımıza destek oluyoruz. Ayrıca ahşaptan kız çocukları için maket oyun evler, kedi ve köpekler için kulübeler de atölyemizde mevcut" diye konuştu.