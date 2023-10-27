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Haberler Ekonomi Merkez Bankası politika faizini yüzde 35’e çıkardı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 35’e çıkardı

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası politika faizini yüzde 35’e çıkardı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi. Duyuruda, "Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır" denildi.
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