Suudi Arabistan ile ticari ilişkiler güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan temasları kapsamında katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Organizasyona katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, "Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığı'nı tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı. Dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk. Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve onların hoş karşılanması yönelimlerini duymak bizi memnun etti" dedi.