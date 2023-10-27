Türk balı yılbaşından bu yana 52 ülkede alıcı buldu

Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 52 ülkede tercih edildi. Türkiye, ocak-eylül döneminde 7 bin 137 ton bal ihraç etti. Söz konusu dış satımdan 23 milyon 393 bin 402 dolar kazanç sağlandı. Ülke ihracatında 9 milyon 925 bin 259 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı döneminden farklı Hırvatistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, İzlanda, İsveç, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı. Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 339 bin 571 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.