Özelleştirmede hedef 25 milyar

CUMHURBAŞKANLIĞI Yıllık Programı'nda 2024 özelleştirme hedefi 25 milyar lira olarak belirlendi. Bu yılın sonu itibariyle Özelleştirme Fonu'na 12 milyar liralık nakit girişi olması bekleniyor. KİT'ler 2024 yılında 271.7 milyar lira tutarında yatırım harcaması yapacak. Programa göre, Özelleştirme Fon gelirlerinin 249.5 milyar, giderlerinin 210.3 milyar lira, gelir-gider fazlasının 39.2 milyar lira olması hedefleniyor. Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde halka arz dâhil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılacak. Özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirme işlemlerine devam edilecek. Bu yıl 65 taşınmazın satış sözleşmeleri imzalandı, 59 taşınmazın da kamu kurumlarına bedelli devri yapıldı. Eylül 2023 itibarıyla özelleştirme portföyünde bulunan toplam 13 taşınmazın satış yoluyla özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı.