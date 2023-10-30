Kritik planlara oda ve vatandaş itirazı

Karşıyaka'da uzun süredir kentsel dönüşüm bekleyen Cumhuriyet ve İnönü mahallelerini kapsayan imar planlarına Şehir Plancıları Odası ve 563 vatandaştan itiraz geldi. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde uzun yıllardır kentsel dönüşüm ve imar planı revizyonu bekleyen bölge ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi, İnönü Mahallesi ve Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 137 hektarlık alanda yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında imar planlarının etaplar halinde hazırlanması kararlaştırılmıştı.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

3 yıl önce bölgenin geneline dair hazırlanan 1/1000 Ölçekli Cumhuriyet-Örnekköy-İnönü Mahalleleri Uygulama İmar planına askıya çıkarılmış ardından askı süresinde yapılan itirazlar doğrultusunda planlar yeni bir çalışma yapılması için geri çekilmişti. Ardından 1'inci ve 2'nci etap olarak adlandırılan alana dair özel planlama çalışması yapılmıştı.İki etabından dışında kalan 108 hektarlık alana ilişkin yüklenici firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı tamamlanmış ve geçtiğimiz aylarda askıya çıkarılmıştı. Askıya çıkarılan imar planlarına itirazlar geldi. Karşıyaka Belediyesi'ne dilekçe veren TMMOB Şehir Plancıları Odası ve 563 vatandaş planların yeniden gözden geçirilmesini istedi.