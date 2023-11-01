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Haberler Ekonomi Aliağa ilçesinde nar ekşisi zamanı

Aliağa ilçesinde nar ekşisi zamanı

HABER MERKEZİ
Aliağa ilçesinde nar ekşisi zamanı
İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, nar hasadı ile birlikte elde edilen organik nar ekşisi yapımına başlanırken, kadınların bin bir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu, zahmetli ve yorucu bir süreci beraberinde getiriyor. Tarihi, turistik, kültürel ve doğal zenginlikleri; gastronomi kültürü, yüksek tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu Aliağa'da, narların hasadı başladı. Hasatla birlikte üreticilerin nar ekşisi mesaisi de yoğunlaştı. Ev kadınları, hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin üretimine ağırlık verdi.
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