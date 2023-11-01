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Haberler Ekonomi Emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
Emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım tarihini geçmeyeceğini açıkladı.

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi.

Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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