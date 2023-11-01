Enflasyon 2024’te yüzde 5,8’e düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu.Çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirmediklerini ve bundan sonra da ezdirmeyeceklerini söyleyen Bakan Şimşek, konuşmasında daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini aktardı. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8 düşmesini beklediklerini söyleyen Şimşek, enflasyon verisinin geleceği yer ve maaşları yapılacak zamma dair açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun geleceği nokta ile ilgili şöyle konuşan Şimşek, "Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun bir süre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır" dedi.Bakan Şimşek, "Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz" dedi.

KALICI REFAH ARTIŞI

Ekonomik büyüme beklentisinin 2023 yılında yüzde 4,4; 2024 yılında ise yüzde 4 olduğunu belirten Şimşek, "Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1,3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz.Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası parasal duruşunu sıkılaştırmıştır. Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirleri ile desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek; üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir" dedi. Bakan Şimşek ayrıca; çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini belirtirken, bundan sonra da ezdirmeyeceklerini söyledi.