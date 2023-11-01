İzmir’de ‘Michelin Guide’ heyecanı

İZMİR'DE Michelin Yıldızı almaya hak kazanan işletmeler 9 Kasım'da açıklanacak. Bu yüzden İzmir yiyecek içecek sektöründe heyecan yaşanıyor. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy önemli açıklamalarda bulunarak "İzmir, Çeşme, Urla ve Bodrum Michelin Guide konseptine girecekler." dedi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizmde gastronominin önemini de vurgulayarak, Michelin Guide'ın 9 Kasım'daki lansmanında Türkiye'de listeye dahil edilen yeni şehirleri açıklanacağını, İzmir, Çeşme, Urla ve Bodrum'un Michelin Guide konseptine gireceğini söyledi.