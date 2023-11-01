Türkiye İtalyan kozmetik üreticilerinin odağı oldu

TÜRKİYE kozmetik sektörü, büyüme hacmi ve lojistik avantajlarıyla globalde ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri arasında bir köprü olarak görülmesi, Türkiye'ye olan ilgiyi artırıyor.

100 FİRMA KATILDI

DÜNYA kozmetik pazarının 2022 büyüklüğü 400 milyar Euro olarak kaydedilirken, İtalya'nın 13,3 milyar Euro'luk cirosu ile sektördeki potansiyelinin yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kozmetik sektöründeki gelişmelere bakıldığında, son 10 yılda Türkiye kozmetik pazarının yıllık yüzde 10'a yakın bir hızla büyüdüğü görülüyor. Bu oran Avrupa ülkeleri için yüzde 5 civarında olarak dikkat çekiyor. Global kozmetik endüstrisi içerisindeki önemi günden güne artan Türkiye, Beauty Istanbul Fuarı ile İtalyan kozmetik firmalarının da odağında yer aldı. 2022 yılında Türkiye'nin kozmetik ithalatında %6'lık bir paya sahip olan İtalyan kozmetik üreticileri 2023'te de bu payı büyütmeyi hedefliyor. Italian Trade Agency - ITA organizasyonu ile İstanbul'a gelen 100 İtalyan kozmetik üreticisi, Türkiye pazarındaki iş birliklerini geliştirmeyi hedefledi.