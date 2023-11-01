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Haberler Ekonomi Yumurta üreticilerine 98 milyon TL’lik ceza

Yumurta üreticilerine 98 milyon TL’lik ceza

HABER MERKEZİ
Yumurta üreticilerine 98 milyon TL’lik ceza
REKABET Kurulu tarafından yumurta sektörüne yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Ülke genelindeki 26 üreticinin yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilirken, firmalara rekabeti ihlalden toplam 98 milyon TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurulu, 2022 yılının mayıs ayında, yumurta sektörüne yönelik olarak fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 adet yumurta üreticisi birliğine yönelik olan söz konusu iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi.
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