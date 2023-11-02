Evlilik kredisinde detaylar belli oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce kurulacağını söyledi. Bakan Göktaş, "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek" dedi.

AK Parti tarafından seçim öncesi vaat olarak duyurulan evlilik kredisinin hayata geçmesi için ilk önce Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi de yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden dağıtılacak.