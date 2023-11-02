Stratejik ürün yoksa çiftçi tehdit altında

İzmir Ticaret Borsası Ekim ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası meclis salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da katıldı. Toplantıda konuşan Vali Elban, Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi tarımla ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Elban, "Cumhuriyet'in ilk yüzyılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. O döneme ilişkin çok şeyler konuştuk. Artık ikinci yüzyılda çok lüksümüz yok. Bu hedefleri ilk yüzyılda yakalayamadıysak, hedef koyanlara mahcubiyetimiz var. İkinci yüzyılda yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde etmemiz mümkün değil" dedi.

TOPRAK STATÜSÜ SORUNU

Ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesinin çiftçi tanımı olmaması olduğunu belirten Dr. Elban, "Çiftçi tanımı olmayınca çiftçiyle ilgili verilecek destekler konusunda sorunlar ortaya çıkıyor. Sigortalanma, sosyal haklar, destekler, sübvansiyonlar gibi birçok konuda gerçek anlamda destek verilse de yerini bulamıyor. Sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı tarımı tehdit ediyor. Tarım arazileri sürekli daralıyor. Tarım arazilerinde büyümeyi garip biçimde tercih etmiş durumdayız. Bunun birçok nedeni var.

ÜRÜN DESENİ DEĞİŞMELİ

Tarım toprağı en sahipsiz, gariban toprak, insanlar pervasızca her şeyi yapıyor. Toprak statüsüyle ilgili sorun var. Bunun hayvancılık ve mera konusuyla ele alınması gerekiyor. Klasik hayvancılığa dönelim mi, dönmeyeceksek meraları ne yapacağız, meralardan tarım toprak olabilecekleri tarıma verelim, orman olanı ormancılığa verelim" diye konuştu. Tarımda suyun kritik konulardan olduğunu söyleyen Dr. Elban, "Su her geçen gün kritik konu haline gelmeye başladı. Ürün desenini değiştirmek zorundayız. En modern ve cimri teknikleri kullanmak zorundayız. Diğer tehdit kirlilik. Maalesef tarım toprakları hem akarsu hem gübreler ilaçlar hem de atıklar nedeniyle kirlilik tehdidi altında" diye konuştu.

BAŞKAN KESTELLİ'DEN 10 MADDELİK MANİFESTO

İZMİR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Tarımsal üretim planlaması için son dönemde atılan adımlara kararlılıkla devam edilmeli; planlama faaliyetleri müdahaleden uzak bilimsel gerçeklere göre yapılmalıdır. Destekleme sistemi tümden yenilenmelidir. Bu kapsamda 5 yıllık planlamalar yapılmalı, sistem garanti fiyat uygulaması üzerine tesis edilmeli ve üreticilerimize gelir garantisi sağlayacak mekanizmalar mutlaka kurulmalıdır" dedi. Kestelli, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için 10 önemli çözüm öneride bulundu.