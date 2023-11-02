Tüketiciyi kandıranlara 400 milyon TL ceza

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin fahiş fiyatlara karşı korunması amacıyla yapılan denetim ve düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 400 milyon TL ceza uyguladıklarını anlattı.

Bakanlığı'nın 2024 bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Bolat, bugüne kadar alınan tedbirler ve cezai yaptırımlar konusunda konuştu. Bolat, "Bu kapsamda otomotiv, emlak ve diğer alanlarda yaptığımız denetimler sonucu 400 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladık" ifadelerini kullandı.