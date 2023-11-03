Asgari ücret mutabık kalınan tutar olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının yeni alacağı tedbirlere değinen Işıkhan, kısa çalışma ödeneği kapsamında deprem bölgesinde yer alan yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, nakdi ücret desteği kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Memuru, işçiyi, ücretliyi ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Işıkhan, "21 yıldır bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi. Işıkhan, tüm sendikaları desteklediklerini ve bu kapsamda sendikalaşma oranının artırılmasına önem verdiklerini belirtti. Asgari ücretin işçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle en son net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk.

'MUTABIK TUTARDA UZLAŞILACAK'

Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Temmuz ayında yapılan zamlarla en düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liraya yükseltildiğini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti: "2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141, ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128 olmuştur. 2002 yılı aralık ayı ile 2023 yılı ekim dönemine baktığımızda ise en düşük memur maaşındaki reel artış yüzde 192'ye ulaşmıştır. Ayrıca emekli aylıklarında da iyileştirilmeler yapılacak. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını, sosyal güvenlik mevzuatını da yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini söyledi. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Işıkhan, prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceklerini söyledi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini de belirtti.