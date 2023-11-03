Enercon’a tedarik 500 milyon avro olacak

ALMANYA merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi Jürgen Zeschky, Türkiye'den rüzgar enerjisi ekipman tedariklerinin şu an 300 milyon avro seviyesinde olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz türbin modelleri için bazı büyük parçaları Türkiye'de üretmeyi planlıyoruz. Gelecek birkaç yılda Türkiye'den ekipman tedarikimizin 500 milyon avroyu bulabileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumunu vurgulayarak rüzgar enerjisi ekipman tedariki açısından cazip bir ortak olduğunu söyleyen Zeschky, işçilik ve uygun maliyet seviyeleri sunabildiğini belirtti. Öte yandan rüzgar enerjisi ekipman maliyetlerinin yüzde 20 artış gösterdiğine de dikkat çekti.