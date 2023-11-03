İZTO üyelerinden Londra’ya çıkarma

GIDA sektöründe hizmet veren İzmir Ticaret Odasına üye 10 firmadan 15 temsilci, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek toplam 140 iş görüşmesi gerçekleştirdi. İzmirli firmalar, zeytinyağından turşu ve turşu çeşitlerine, makarnadan vegan ve glutensiz ürünlerden esans yağlara kadar pek çok ürünü İngiltere pazarında sundu. İzmir Ticaret Odası tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile yürütülen, Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İngiltere'nin Londra şehrinde İkili İş Görüşmeleri Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleştirildi.