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Haberler Ekonomi Kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor

Kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor

HABER MERKEZİ
Kiralanan konutlara sıkı denetim geliyor
RESMİ Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamalarına sıkı denetim geliyor. Yürürlüğe giren kanunla "Turizm Amaçlı Konut Kiralaması" kapsamına alınan bu yapılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "izin belgesi" alma şartı getirildi. İzin belgesi olmadan konutu kiralamaya devam edenler 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezalarına çarptırılacak. İzin belgesi olmadan 100 günden az süreli kiralandığı tespit edilen konutlara ilk aşamada 100 bin lira para cezası kesilecek ve izin belgesi işlemlerinin tamamlanması için 15 gün süre verilecek.
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