Merkez Bankası Başkanı Erkan: Tahmini enflasyon yüzde 65 olarak güncellendi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon tahmininde güncellemeye gittiklerini belirterek, "Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" dedi. TCMB Başkanı Erkan, yılın 4. 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, enflasyonla kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

TEK HANEYE GERİLEYECEK

DEZENFLASYON sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz. 2024'te dezenflasyonu tesis etmek, ardından tek haneye geçmek için hiç durmadan devam edeceğiz. Bizim amacımız ülkemizi yüzde 5 hedefine kavuşturmaktır" dedi. 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükselttiklerini ifade eden Erkan, "Öncelikle, modelleme çerçevemizi, tahmin performansımızı iyileştirmeye yönelik güncellediğimizi belirtmek isterim. Bu çerçevede yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik.

Tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68, 2024 yılı için ise yüzde 30 ve 42 olarak revize ettik. Öte yandan tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.