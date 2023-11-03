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Türkiye’den 24,5 milyon ton ham çelik üretimi

HABER MERKEZİ
Türkiye’den 24,5 milyon ton ham çelik üretimi
TÜRKİYE'NİN ham çelik üretimi ocakeylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 azalarak 24,5 milyon ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi eylülde geçen yıla kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,9 milyon tona çıktı. Yılın 9 ayında ise üretim yüzde 10,1 gerileyerek 24,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi ise eylülde geçen yıla göre yüzde 30,3 artışla 2,8 milyon tona, ocakeylül döneminde de yüzde 18,5 yükselerek 28,9 milyon tona ulaştı. Çelik ürünleri ihracatı eylülde, geçen yıla göre miktar yönünden yüzde 23,3 azalışla 1,1 milyon tona, değer yönünden de yüzde 31,1 düşüşle 780,1 milyon dolara geriledi.
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