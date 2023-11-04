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800 yıllık ağaçlardan zeytin hasadı

HABER MERKEZİ
800 yıllık ağaçlardan zeytin hasadı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir termal otelin bahçesinde bulunan 800 yıllık zeytin ağaçlarından zeytin hasadı yapıldı. Otel inşaatında korunarak çalışmalara devam edilen ve açıldığı günden beri otel bahçesinde bakımı ve hasadı yapılan ağaçlar konukların ilgisini çekiyor. Zeytin hasat mevsimi ile birlikte bahçede bulunan 800 yıllık zeytin ağaçları çalışanlar ve otel müşterileri ile birlikte hasat ediliyor. Ramada Resort Kazdağları Termal ve SPA Otel İşletmecisi Yağız Öngen "Bahçemizde 800 yıllık ve asırlık ağaçlarımız var. Bu ağaçlarımızı koruduk. Bunlardan zeytin hasadı yapıyoruz" dedi.
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