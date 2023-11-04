Denizli-Aydın Otoyolu ilk sürücülerini ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Denizli-Aydın Otoyolu'nun 60 ila 140'ıncı kilometreleri arasını içerisine alan bölümü dün sabah erken saatlerinden itibaren trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Aydın-Denizli Otoyolu'nda tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası sabah erken saatlerde, otoyolun 60 ila 140. kilometreleri trafiğe açıldı. Erişime kontrollü kara yolu olarak sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe açılan bu kesime; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak çerçevesinde tutulurken, bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/ saat olarak bildirildi.