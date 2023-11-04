Egeli ihracatçılar yeşil dünya için çalışıyor

Türk ihracatçısının en büyük dış ticaret partneri Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına en hızlı bir şekilde uyum sağlaması için Türkiye'de ilk aksiyon alan kurumlardan biri olan Ege İhracatçı Birlikleri, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda enerji tüketimlerini yüzde 3 azalttıklarının altını çizdi. Jak Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: "EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin 11 tanesi en az bir URGE projesine paydaş oldu. 19 URGE Projemizde temel hedeflerimiz firmalarımızın kümelenerek sürdürülebilirlik yetkinliklerinin geliştirilmesi."